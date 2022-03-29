Москва
Я люблю зиму.
прогуляться, перекусить
Кататься, играть в снежки
От пользователя @KiSS_Ka
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах
Москва → Другое
Хочу погулять и в бар
Москва → Другое
Пойдём прогуляемся)
Москва → Другое
Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)
Москва → Другое
Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема
Москва → Другое
Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)
Москва → Другое
Я хочу просто поговорить, и подружиться
Москва → Другое
Расширить круг друзей 🤗
Москва → Другое
Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍
Москва → Другое
Хочу найти друга, подругу
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!