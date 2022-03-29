От пользователя @KiSS_Ka

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Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

Москва → Другое Хочу погулять и в бар

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