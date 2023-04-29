Москва
Я ищу подруг!

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прогуляться, перекусить

Всем привет, я Вера, мне 21 год и я ищу близких по духу девчонок примерно моего возраста) легких на подъем, инициативных, готовых к приключениям и авантюрам. Обожаю спонтанно куда-нибудь сорваться и поехать тусить. Для этого мне нужна весёлая и энергичная подружка!!! Девочки, давайте повеселимся и пообщаемся в каком-нибудь классном заведение! Можем потанцевать, выпить и круто провести время :) я за любой движ, пишите девули из мск
также люблю просто душевные прогулки в хорошую погоду, в плохую посидеть в кафе/рестике/любом другом заведении где подают вкусную еду. могу поддержать любой разговор, сама очень люблю общаться и идти на контакт 💕если ты тоже сорванец и жаждешь веселухи, нам вдвоём точно не будет скучно 🙏

От пользователя @bagrovera

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