Москва
Я и моя подруга ищем молодых людей вместе куда нибудь сходить)
прогуляться, перекусить
От пользователя @Shevsi55
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