Москва
Я хотела бы сходить на международный турнир по IFBB (фитнес бикини)

фото пользователя Monika
сходить на мероприятие

Дата: 6 Мая 2023 года

Место: ДК МЭИ
Энергетический проезд,
3 cтроение 1, г. Москва

От пользователя @Monika

3 участника
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