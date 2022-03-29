Москва
Я хотела бы сходить на международный турнир по IFBB (фитнес бикини)
сходить на мероприятие
Дата: 6 Мая 2023 года
Дата: 6 Мая 2023 года
Место: ДК МЭИ
Энергетический проезд,
3 cтроение 1, г. Москва
От пользователя @Monika
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Найти подруг🛍🎀🧸
Москва → Другое
как на счет провести день на одной волне☺️
Москва → Другое
Знаю место, где вкуснейший кофе☕️
Москва → Другое
дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве
Москва → Другое
Прогуляться и перекусить
Москва → Другое
Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
Общение ради настроения)
Москва → Другое
пить кофе и фоткаться)
Москва → Другое
Пойдём прогуляемся)
Москва → Другое
У кого тоже нет планов на нг?)
Москва → Другое
поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!