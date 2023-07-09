прогуляться, перекусить

От пользователя @Barsik

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Москва → Другое Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

Москва → Другое Выпить и отдохнуть

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