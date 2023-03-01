Очень -очень хочется (

От пользователя @Moormoon

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Москва → Другое Что найти много друзей

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Москва → Другое Я хочу выпить кофе,пообщаться

Москва → Другое Найти друзей для общения

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

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