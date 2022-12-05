Мне 16 лет

От пользователя @Bebyfox

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое прогуляться по мск)

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

Москва → Другое Поболтать в телеге)

Москва → Другое Пообщаться и погулять в парке

Москва → Другое Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!