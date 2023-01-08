Москва
Я хочу прогуляться в парке

фото пользователя Jane0590
прогуляться, перекусить

От пользователя @Jane0590

5 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Lol1996
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя AnikaAnika
Москва → Другое

Дружить будем 💫🙌🏻☺️

маленькое фото пользователя Valeria273747
Москва → Другое

Выпить в приятной компании)

маленькое фото пользователя lwfsb
Москва → Другое

что тут надо делать

маленькое фото пользователя IAMDelica
Москва → Другое

Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Удаленщики/фрилансеры. Собираться вместе

маленькое фото пользователя Viktoria84
Москва → Другое

Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

маленькое фото пользователя Nona1999v
Москва → Другое

Грустно и одиноко

маленькое фото пользователя Evgesha123
Москва → Другое

Найти новые знакомства и общение

маленькое фото пользователя Kartin
Москва → Другое

Пошли на свидание??

маленькое фото пользователя BALL56
Москва → Другое

Ищу друзей

маленькое фото пользователя Nutaamv
Москва → Другое

Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!