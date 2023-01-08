прогуляться, перекусить

От пользователя @Jane0590

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Пошли на свидание??

Москва → Другое Найти новые знакомства и общение

Москва → Другое Грустно и одиноко

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое что тут надо делать

Москва → Другое Выпить в приятной компании)

Москва → Другое Дружить будем 💫🙌🏻☺️

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