Москва
Я хочу прогуляться в парке
прогуляться, перекусить
От пользователя @Jane0590
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Дружить будем 💫🙌🏻☺️
Москва → Другое
Выпить в приятной компании)
Москва → Другое
что тут надо делать
Москва → Другое
Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?
Москва → Другое
Удаленщики/фрилансеры. Собираться вместе
Москва → Другое
Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.
Москва → Другое
Грустно и одиноко
Москва → Другое
Найти новые знакомства и общение
Москва → Другое
Пошли на свидание??
Москва → Другое
Ищу друзей
Москва → Другое
Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!