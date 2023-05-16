Москва
Я хочу прогуляться перекусить
прогуляться, перекусить
Хочу найти мужчину парня
От пользователя @Olzm
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
Найти подруг/у
Москва → Другое
Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))
Москва → Другое
Поиграть в настольки
Москва → Другое
Что найти много друзей
Москва → Другое
Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Го пить кофе или гулять
Москва → Другое
Может поговорим?
Москва → Другое
Пошлите на масленицу 🥞☀️
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!