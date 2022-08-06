От пользователя @Tural005

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Посидеть в дискорде с вебками

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Погулять в парке

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Сходить в галерею и выпить кофе :з

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

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