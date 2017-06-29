прогуляться, перекусить

От пользователя @Tigr1985

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Москва → Другое Погулять в Царицыно

Хочешь найти новых друзей в городе Оренбург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Оренбург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!