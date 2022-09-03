прогуляться, перекусить

От пользователя @maxileb

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Москва → Другое Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки (новички приветствуются)

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

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