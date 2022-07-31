Я хочу подружиться с девушками и с парнями

От пользователя @Goga

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Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

Москва → Другое Я хочу выпить кофе,пообщаться

Москва → Другое Просто грустно

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

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