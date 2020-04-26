прогуляться, перекусить

От пользователя @Angelina21

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Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое Обо всём на свете🙃

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Бесплатная съёмка и поход в кафе

Москва → Другое Погулять по измайловскому парку

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

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