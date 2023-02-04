прогуляться, перекусить

От пользователя @09Aleks

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Москва → Другое Найти подругу/друга для дружбы

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

Москва → Другое Ищу друга по переписке

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

Москва → Другое Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу

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