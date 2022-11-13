Москва
Я хочу найти себе компанию для общего съёма квартиры в Москве.
собрать компанию
Я не так давно нашел классную работу в Москве, но сам живу в области и ехать долго. Снимать одному квартиру дорого, а так будем жить приятной компанией)
От пользователя @OchevidnoZhe
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