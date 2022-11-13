Москва
Я хочу найти себе компанию для общего съёма квартиры в Москве.

фото пользователя OchevidnoZhe
собрать компанию

Я не так давно нашел классную работу в Москве, но сам живу в области и ехать долго. Снимать одному квартиру дорого, а так будем жить приятной компанией)

От пользователя @OchevidnoZhe

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