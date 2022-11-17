Москва
Я хочу найти хорошего длительного общения

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прогуляться, перекусить

хочу найти хорошего общения в приоритете серьёзные отношения с парнем от 18-21 года люблю слушать музыку также хочу найти новых, хороших, верных подруг. Пиши не стесняйся😉 я всегда поддержу и буду рядом вне зависимости будет ли это мужчина с которым, я буду идти по жизни, или девушка с которой мы можем стать подругами

От пользователя @Lena07

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