хочу найти хорошего общения в приоритете серьёзные отношения с парнем от 18-21 года люблю слушать музыку также хочу найти новых, хороших, верных подруг. Пиши не стесняйся😉 я всегда поддержу и буду рядом вне зависимости будет ли это мужчина с которым, я буду идти по жизни, или девушка с которой мы можем стать подругами

От пользователя @Lena07

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Москва → Другое У кого тоже нет планов на нг?)

Москва → Другое Знакомство для дружбы

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

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