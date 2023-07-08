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От пользователя @Vlada.1999

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Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое потусить, весело провести время

Москва → Другое погулять по москве, болтать обо всём на свете

Москва → Другое Потусить, выпить и послушать Melodic Techno

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

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