Москва
Я хочу гулять, общаться, пить кофе и съесть вкусную булочку
прогуляться, перекусить
От пользователя @AnnaS
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