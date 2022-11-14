Москва
Я барменом работаю могу пригласить тебя

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прогуляться, перекусить

Я бармен

От пользователя @Nad1r

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