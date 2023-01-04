Москва
Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

фото пользователя Katya.sova
прогуляться, перекусить

От пользователя @Katya.sova

15 участников
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