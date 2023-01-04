прогуляться, перекусить

От пользователя @Katya.sova

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Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое У кого тоже нет планов на нг?)

Москва → Другое прогуляться по мск)

Москва → Другое Составить компанию в кинотеатр , фильм «Переводчик»

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