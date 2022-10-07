Где найти вакансии без опыта? Где водятся менторы? Какой петпроект писать? Хочу все это обсудить

От пользователя @DimitriiJS

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Москва → Другое потусить, весело провести время

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

Москва → Другое Прогулка в новом году

Москва → Другое Пока просто пообщаться

Москва → Другое Выпить винца в баре

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

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