Москва
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Где найти вакансии без опыта? Где водятся менторы? Какой петпроект писать? Хочу все это обсудить

От пользователя @DimitriiJS

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