Сходить на выставку во второй половине дня. Винзавод. Простите, но мне не интересно будет с людьми сильно младше, от 28 хотя бы)

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