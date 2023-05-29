Москва
Выставка Панк-культура
прогуляться, перекусить
Сходить на выставку во второй половине дня. Винзавод.
Сходить на выставку во второй половине дня. Винзавод.
Простите, но мне не интересно будет с людьми сильно младше, от 28 хотя бы)
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