Москва
Выпить вкусного эля в ирландском пабе, во славу хмеля и солода.

фото пользователя Ivan_01
прогуляться, перекусить

Десять кружек опрокинул,
С места задницы не сдвинул

От пользователя @Ivan_01

3 участника
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