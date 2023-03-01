Москва
Выпить вкусного эля в ирландском пабе, во славу хмеля и солода.
прогуляться, перекусить
Десять кружек опрокинул,
Десять кружек опрокинул,
С места задницы не сдвинул
От пользователя @Ivan_01
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