⬅️ Посмотреть ещё события в городе Москва

Москва
Выпить винца в баре

фото пользователя Ju92
прогуляться, перекусить

Выпить винца в баре или в небаре (желательно больше 2 бокалов) и укатить тусить в закат. В Москве недавно. Будем много ржать, шутить про бывших, и весь другой абсурд ( Мне 31, думаю нам будет интересно если тебе 26-36 лет)

Посмотреть профиль @Ju92
маленькое фото пользователя igarek
маленькое фото пользователя Kirill
маленькое фото пользователя d.otter
маленькое фото пользователя Bos_228
маленькое фото пользователя olyafedorova
маленькое фото пользователя LanaS
маленькое фото пользователя George
маленькое фото пользователя Igor_Chernov
маленькое фото пользователя Maksim.ch
маленькое фото пользователя Dd44
маленькое фото пользователя petruha
маленькое фото пользователя Rambo356
маленькое фото пользователя StaMaster
маленькое фото пользователя mertkaya97
маленькое фото пользователя RuslanDeputat
маленькое фото пользователя Uzui10gen
маленькое фото пользователя Ira_Zhe
маленькое фото пользователя DimaDima
маленькое фото пользователя Artemiy
маленькое фото пользователя Kris.Novash
маленькое фото пользователя Lanana
маленькое фото пользователя Ilidia
22 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Larson

Москва → прогуляться, перекусить

Много друзей и общения!)

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Llera

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Москве,выпить кофе)

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Anjjjj

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Откликнулось 55 участников

маленькое фото пользователя Sweetlana

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Miilstarr

Москва → пообщаться

Смех продлевает жизнь, а Россия для грустных. Давайте плакать от смеха

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя kushner

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре и перекусить в уютном месте

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя DianaDinser

Москва → прогуляться, перекусить

Пойти выпить

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Nageisha

Москва → прогуляться, перекусить

Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Lesya97

Москва → прогуляться, перекусить

Пишите, если хотите пообщаться

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Olgaaa99

Москва → пообщаться

Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя s.v.e.t.a

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг для душевного общения

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя S_enya

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу новые знакомства и приятных людей для общения.

Откликнулось 17 участников

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!