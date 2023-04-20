Выпить винца в баре или в небаре (желательно больше 2 бокалов) и укатить тусить в закат. В Москве недавно. Будем много ржать, шутить про бывших, и весь другой абсурд ( Мне 31, думаю нам будет интересно если тебе 26-36 лет)

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