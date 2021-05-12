Выпить винца в баре или в небаре (желательно больше 2 бокалов) и укатить тусить в закат. В Москве недавно. Будем много ржать, шутить про бывших, и весь другой абсурд ( Мне 31, думаю нам будет интересно если тебе 26-36 лет)

От пользователя @Ju92

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Сходить на ферму альпак

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Познакомиться с классными людьми :)

Москва → Другое Простое, лёгкое общение на любые темы)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!