Москва
Выпить вина в ресторане

фото пользователя PolinaCovach
прогуляться, перекусить

Знаю отличное место с вкусным вином и пиццей

От пользователя @PolinaCovach

6 участников
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