Москва
Выпить вина в ресторане
прогуляться, перекусить
Знаю отличное место с вкусным вином и пиццей
От пользователя @PolinaCovach
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