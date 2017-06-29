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От пользователя @Valeria273747

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

Москва → Другое Ищу развивающихся и создающих

Москва → Другое Дружить будем 💫🙌🏻☺️

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