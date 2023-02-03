Москва
Выпить в баре
прогуляться, перекусить
Сижу выпиваю в баре со знакомыми, если есть желание присоединяетесь😅
От пользователя @Chebyrekiztagila
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