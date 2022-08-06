У кого есть какие-либо предложения ,пишите

От пользователя @Adaksinaa

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Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Москва → Другое Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

Москва → Другое Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами

Москва → Другое Посидеть в дискорде с вебками

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

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