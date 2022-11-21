прогуляться, перекусить

От пользователя @Dmitryvariukhin

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Москва → Другое Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )

Москва → Другое Сходить на ферму альпак

Москва → Другое Прогуляться в осеннем парке

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Проведём весело время ✌️

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

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