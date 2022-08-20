прогуляться, перекусить

От пользователя @Dmitryvariukhin

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Москва → Другое Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Москва → Другое покататься на великах)

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

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