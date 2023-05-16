Москва
выпить пивка
другое
От пользователя @sonya
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))
Москва → Другое
Простое, лёгкое общение на любые темы)
Москва → Другое
Найти подруг/у
Москва → Другое
Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"
Москва → Другое
Много друзей и общения!)
Москва → Другое
Ищу подруг для общения и совместного досуга😊
Москва → Другое
Крутое времяпровождение
Москва → Другое
Погулять, пообщаться с новыми людьми
Москва → Другое
Ищу подругу, 27+
Москва → Другое
Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!