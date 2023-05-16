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От пользователя @sonya

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

Москва → Другое Погулять, пообщаться с новыми людьми

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

Москва → Другое Много друзей и общения!)

Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Простое, лёгкое общение на любые темы)

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

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