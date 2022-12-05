Москва
выпить пива в баре, пообщаться
прогуляться, перекусить
От пользователя @soodoforpfppd
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Для пятничных и субботних баров
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