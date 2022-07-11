Москва
Выпить кофе, прогуляться по паркам Москвы

фото пользователя Samuel
прогуляться, перекусить

Не против встретиться выпить кофе, перекусить, завести новые знакомства. не принципиально где, парки, площади, аллеи Москвы, или балашихи(Железнодорожного) главное чтобы было интересно общаться с собеседником. Дату и время всегда можно обсудить и выбрать, это так же не принципиально.

От пользователя @Samuel

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