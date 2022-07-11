Не против встретиться выпить кофе, перекусить, завести новые знакомства. не принципиально где, парки, площади, аллеи Москвы, или балашихи(Железнодорожного) главное чтобы было интересно общаться с собеседником. Дату и время всегда можно обсудить и выбрать, это так же не принципиально.

От пользователя @Samuel

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