Москва
Выпить кофе, прогуляться по паркам Москвы
Не против встретиться выпить кофе, перекусить, завести новые знакомства. не принципиально где, парки, площади, аллеи Москвы, или балашихи(Железнодорожного) главное чтобы было интересно общаться с собеседником. Дату и время всегда можно обсудить и выбрать, это так же не принципиально.
От пользователя @Samuel
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