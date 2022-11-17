прогуляться, перекусить

От пользователя @Fantik

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Москва → Другое Знакомство для дружбы

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое Прогуляться по Москве,выпить кофе)

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

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