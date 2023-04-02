прогуляться, перекусить

От пользователя @07Maksim

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Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Выпить и отдохнуть

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу

Москва → Другое Пока просто пообщаться

Москва → Другое Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

Москва → Другое Ищу друзей по всему миру😌

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

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