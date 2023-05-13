прогуляться, перекусить

От пользователя @Larson

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Москва → Другое поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Москва → Другое Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

Москва → Другое Вступай в семью❤️

Москва → Другое Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

Москва → Другое Пообщаться на любые темы)

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