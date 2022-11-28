прогуляться, перекусить

От пользователя @Eugene.Lookos

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Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое Все начинается с малого

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Сходить на ферму альпак

Москва → Другое Сходить на Cinema Orchestra Medley

Москва → Другое потусить, весело провести время

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

Москва → Другое Погулять в парке

Москва → Другое Ищу друзей, для общения

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