Москва
Выпить кофе.

фото пользователя Sergunya
прогуляться, перекусить

Знакомства для общения, А дальше время покажет.

От пользователя @Sergunya

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