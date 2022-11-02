Москва
Выпить кофе.
прогуляться, перекусить
Знакомства для общения, А дальше время покажет.
От пользователя @Sergunya
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