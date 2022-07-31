От пользователя @Adam2037

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Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Погулять по району

Москва → Другое подружек бы!

Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

Москва → Другое Погулять по измайловскому парку

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