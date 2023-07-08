Ну шикарно это было бы в компании красивых девушек. Но как пойдет. Где можно вообще сейчас формулу посмотреть?

От пользователя @Qwaze

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