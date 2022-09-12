Москва
Выпить и покушать где нибудь в тепле. Короче хорошо провести время

фото пользователя Maksik
прогуляться, перекусить

От пользователя @Maksik

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя ViktoriaBorkova
Москва → Другое

Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

маленькое фото пользователя Elenaarza
Москва → Другое

Прогулки, бары, театры)

маленькое фото пользователя W1ldRush
Москва → Другое

Настолки вечером

маленькое фото пользователя Miss007
Москва → Другое

погулять по Москве,сходить на летние веранды

маленькое фото пользователя Natali2000
Москва → Другое

Хочу найти друга, подругу

маленькое фото пользователя Wikov
Москва → Другое

Ищу подруг. Погулять, пообщаться. Юг, юго-запад

маленькое фото пользователя AnnaBerg
Москва → Другое

Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

маленькое фото пользователя Dariana
Москва → Другое

Ищу подружку🥹

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Кого добавить в уютную и адекватную беседу

маленькое фото пользователя HappyCat
Москва → Другое

Пока просто пообщаться

маленькое фото пользователя R12l
Москва → Другое

Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

маленькое фото пользователя Tiaa
Москва → Другое

Хочу создать беседу в тг

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!