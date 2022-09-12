Москва
Выпить и покушать где нибудь в тепле. Короче хорошо провести время
прогуляться, перекусить
От пользователя @Maksik
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