прогуляться, перекусить

От пользователя @Maksik

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Москва → Другое Хочу создать беседу в тг

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое Пока просто пообщаться

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Москва → Другое Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

Москва → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

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