Москва
выпить, чтобы прямо выпить
выпить так, чтобы проснуться и выкупить, что ты из москвы каким то ебанутым образом попал в брянск; выпить так, чтобы вместо твоих кроссовок на тебе были одни носки и ты запалил это только на утро, идя по снегу. выпить настолько ахуенно, чтобы узнать из новостей на утро что авеню 77 в чертаново снес своим перегаром именно ты. просто выпить и не думать ни о чем, не жалея.
От пользователя @disorder
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