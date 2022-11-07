прогуляться, перекусить

выпить так, чтобы проснуться и выкупить, что ты из москвы каким то ебанутым образом попал в брянск; выпить так, чтобы вместо твоих кроссовок на тебе были одни носки и ты запалил это только на утро, идя по снегу. выпить настолько ахуенно, чтобы узнать из новостей на утро что авеню 77 в чертаново снес своим перегаром именно ты. просто выпить и не думать ни о чем, не жалея.