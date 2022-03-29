прогуляться, перекусить

От пользователя @Dmitryvariukhin

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Москва → Другое погулять по москве, болтать обо всём на свете

Москва → Другое Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Позагорать на пляже Серебряного бора

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