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Москва — Выходной 2.0. Балаган. Совместный отдых.

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собрать компанию

Компания ребят рада будет новым знакомствам.
Общение с целью найти своих людей)
Активности мероприятий разные
https://t.me/+IdL2S372XbYzM2Ni

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