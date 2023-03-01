Москва
Выезд в подмосковье на мотоциклах

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другое

Можно выкатиться днем по хорошей погодке. В приоритете интересные локации и пустые второстепенные дороги. Пробег 200-400 км

От пользователя @Kashka

1 участник
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