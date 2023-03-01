Можно выкатиться днем по хорошей погодке. В приоритете интересные локации и пустые второстепенные дороги. Пробег 200-400 км

От пользователя @Kashka

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Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Москва → Другое Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Погулять на ВДНХ

Москва → Другое Найти друзей для общения

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

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