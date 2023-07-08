прогуляться, перекусить

От пользователя @ne.vezet

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Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

Москва → Другое Просто по душам

Москва → Другое Всем привет

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