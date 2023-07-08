Москва
Встреться в центре, попить кофа ☕️😅

фото пользователя ne.vezet
прогуляться, перекусить

От пользователя @ne.vezet

1 участник
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