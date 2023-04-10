прогуляться, а потом припить на улочке под колоночку с музычкой =)

От пользователя @n00b

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

Москва → Другое Провожу исследование - почему ты здесь? :)

Москва → Другое потусить, весело провести время

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Просто поболтать о разном

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Для пятничных и субботних баров

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!