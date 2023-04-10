Москва
встретиться в районе Чистых прудов и Китай-города
собрать компанию
прогуляться, а потом припить на улочке под колоночку с музычкой =)
От пользователя @n00b
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