Сегодня есть 3 билета стоили 750₽ , я их подарю бесплатно чтобы не сгорели на очень прикольное мероприятие «Сканворды» к сожалению отказались идти подруги начало в 18:30 территориально метро Баррикадная , можно встретиться раньше прогуляться если не будет дождя 🤗

От пользователя @Yuliya01

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