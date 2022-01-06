Москва
Встретиться прогуляться и сходить на прикольное шоу ☺️
Сегодня есть 3 билета стоили 750₽ , я их
подарю бесплатно чтобы не сгорели на очень прикольное мероприятие «Сканворды» к сожалению отказались идти подруги начало в 18:30 территориально метро Баррикадная , можно встретиться раньше прогуляться если не будет дождя 🤗
От пользователя @Yuliya01
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